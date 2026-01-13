«Ситуация радикально ухудшается» – укро-политолог видит прямую угрозу для Славянска и Запорожья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия уже подошла к Славянску на расстояние атаки фпв-дронов.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В целом, ситуация для Славянско-Краматорской агломерации радикально ухудшается. Потому что бои идут уже в самой Константиновке. Если бы потеряли Купянск, движение с севера и отрезание, и выдавливание украинских сил, оно бы выглядело совершенно катастрофически. Но большинство не ожидали, что так быстро ситуация подкатится к Славянску. Там буквально на расстоянии полета фпв-дронов – говорят, это из Святогорска», – рассуждал Золотарев.