Ситуация по Покровску вырисовывается давно, русские нас морально истощают, – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация с окружением гарнизона ВСУ в Покровске вырисовывается уже давно. Россия постоянно давит, создавая хаос внутри города за счет малых групп и морально истощая солдат ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.