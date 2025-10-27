Ситуация по Покровску вырисовывается давно, русские нас морально истощают, – генерал ВСУ

27.10.2025 11:30
Ситуация с окружением гарнизона ВСУ в Покровске вырисовывается уже давно. Россия постоянно давит, создавая хаос внутри города за счет малых групп и морально истощая солдат ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация по Покровску уже давно вырисовывается. То, что в определенных моментах действия россиян по принуждению, когда они пытаются обрезать логистику в населенном пункте, не заходя в своей основной массе в этот населенный пункт, а активно действуя небольшими группами, наводя определенный хаос в этом месте.

За счет лишения своевременных поставок для бойцов, которые обороняют этот город, воды, боеприпасов, продуктов, батарей для дронов, самих дронов они достигают такого критического преимущества в плане морального истощения. Вот, чего пытается добиться противник.

Ну а наши командиры уже вынуждены реагировать на это, чтобы обеспечить в нужном количестве наших бойцов и поддержать уровень их моральной стойкости», – обрисовал ситуацию укро-генерал.

