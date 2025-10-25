«Ситуация печальная»: в украинском эфире признали потерю большей части Купянска

Игорь Шкапа.  
25.10.2025 15:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 475
 
Ситуация в Купянске становится все более удручающей для украинского гарнизона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявила украинская военная журналистка Диана Буцко, против которой в РФ возбуждено уголовное дело за съемки в российской Судже, на тот момент оккупированной ВСУ.


«Ситуация для Купянска сейчас очень печальная. Мы можем констатировать, что значительную часть города русские уже контролируют», – сказала Буцко.

Она сообщила, что три недели назад была в Купянске, но с тех пор ситуация серьезно изменилась в пользу ВС РФ.

«С того времени русские закрепились в центре, как рассказывают мне военные, и уже заходят на южные окраины, то есть контролируя очень значительную, ну, точно большую часть Купянска. Это мы знаем и можем, в принципе, констатировать», – сокрушается журналистка.

По ее словам, российским подразделениям изначально ставилась задача проникать в город и скрытно там сосредотачиваться.

«Засесть, чтобы украинские военные не знали, какое здание контролируют русские. Это означает, что нужно проверять все здания, где-то зачищать, где-то нет, ты не знаешь, что идешь на зачистку. Фактически они действуют больше, чем ДРГ. Украинским военным, разведчикам, с которыми мы общались, говорят, что очень сложно работать в таких условиях. Ты заходишь в Купянск и не знаешь, из какого здания, откуда могут вылезти русские и откроют огонь», – добавила Буцко.

