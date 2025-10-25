«Ситуация печальная»: в украинском эфире признали потерю большей части Купянска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в Купянске становится все более удручающей для украинского гарнизона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявила украинская военная журналистка Диана Буцко, против которой в РФ возбуждено уголовное дело за съемки в российской Судже, на тот момент оккупированной ВСУ.

«Ситуация для Купянска сейчас очень печальная. Мы можем констатировать, что значительную часть города русские уже контролируют», – сказала Буцко.

Она сообщила, что три недели назад была в Купянске, но с тех пор ситуация серьезно изменилась в пользу ВС РФ.

«С того времени русские закрепились в центре, как рассказывают мне военные, и уже заходят на южные окраины, то есть контролируя очень значительную, ну, точно большую часть Купянска. Это мы знаем и можем, в принципе, констатировать», – сокрушается журналистка.

По ее словам, российским подразделениям изначально ставилась задача проникать в город и скрытно там сосредотачиваться.