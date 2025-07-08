Ситуация безвыходная: Запад проиграет Путину в войне БПЛА на Украине – Джонсон

Елена Острякова.  
08.07.2025 16:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 472
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Запада нет возможностей обеспечить Украину необходимым количеством беспилотников.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Запада нет возможностей обеспечить Украину необходимым количеством беспилотников. Об этом бывший аналитик ЦРУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ни у кого в Европе – ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии – нет таких производственных мощностей, чтобы массово выпускать беспилотники. Честно говоря, им не хватает научных разработок, чтобы внедрять инновации. Как вы могли видеть, последние 3 года и 5 месяцев беспилотники становятся все более совершенными.

Россия сейчас использует спутники, которые могут управлять беспилотниками. Это способ противостоять средствам РЭБ. Они придумали оптоволоконные беспилотники. Да, технологии беспилотников представляют потенциальную угрозу, но Путин говорит, что они ее уничтожат», – сказал Джонсон.

Сомневается он и в том, что заводы по производству беспилотников будут построены на Украине.

«Так что Запад не может их производить, а у Украины нет надежного места, где можно было бы построить завод. Им пришлось бы строить его под землей, и, честно говоря, прямо сейчас у них не хватит времени из-за того, что делает Россия», – подчеркнул Джонсон.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить