У Запада нет возможностей обеспечить Украину необходимым количеством беспилотников.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни у кого в Европе – ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии – нет таких производственных мощностей, чтобы массово выпускать беспилотники. Честно говоря, им не хватает научных разработок, чтобы внедрять инновации. Как вы могли видеть, последние 3 года и 5 месяцев беспилотники становятся все более совершенными.

Россия сейчас использует спутники, которые могут управлять беспилотниками. Это способ противостоять средствам РЭБ. Они придумали оптоволоконные беспилотники. Да, технологии беспилотников представляют потенциальную угрозу, но Путин говорит, что они ее уничтожат», – сказал Джонсон.