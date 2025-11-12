«Ситуация безнадёжна: демографическая катастрофа – приговор Украине» – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за войны, миграции и низкой рождаемости Украина ежегодно теряет полмиллиона населения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил координатор инициативной группы по созданию общественно-военного движения Алексей Ивашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Демографическая ситуация может стать приговором украинскому государству. Без активных людей не будет ни экономики, ни обороны, ничего. Будет некому производить и потреблять, рынок будет становиться всё меньше, и перестанет быть привлекательным для иностранных компаний. Страна маргинализируется – и её роль в мире падает. А у нас этот вопрос выживания уже сегодня-завтра», – сказал Ивашин.

Он подчеркнул, что серьёзные экономические проблемы наблюдаются даже в таких развитых странах, как Япония.