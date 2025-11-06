Систематические удары уже выбили половину грузовых Ж/Д-перевозок на Украине – Коц

Зе-власти откровенно врут, когда говорят, что кризис «Укрзализницы» связан только с падением пассажирского движения.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В среду замглавы набсовета украинской железной дороги Лещенко заявил, что вообще надо спасать железную дорогу, потому что ресурсы её иссякли, и скоро она вообще может остановиться. При этом потеряна половина – 49%, грузовых перевозок.

Они считают, что проблему железной дороги надо решать за счёт налогоплательщика, потому что они очень много сейчас теряют из-за падения пассажирского движения.

Тут всё-таки некое лукавство присутствует, потому что теряют они из-за того, что мы начали очень серьёзно бить по ЖД-инфраструктуре. Выбивать тяговые подстанции, локомотивы, локомотивные депо, и это в целом дало результат.

При этом известно, что уже в прифронтовые регионы ЖД-составы не ездят. Условно, в Сумскую, Харьковскую область уже пассажиров перемещают автобусами, потому что мы уничтожаем составы, локомотивы, электропоезда», –рассказал Коц.