Систематические удары уже выбили половину грузовых Ж/Д-перевозок на Украине – Коц

06.11.2025 20:53
Зе-власти откровенно врут, когда говорят, что кризис «Укрзализницы» связан только с падением пассажирского движения.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В среду замглавы набсовета украинской железной дороги Лещенко заявил, что вообще надо спасать железную дорогу, потому что ресурсы её иссякли, и скоро она вообще может остановиться. При этом потеряна половина – 49%, грузовых перевозок.

Они считают, что проблему железной дороги надо решать за счёт налогоплательщика, потому что они очень много сейчас теряют из-за падения пассажирского движения.

Тут всё-таки некое лукавство присутствует, потому что теряют они из-за того, что мы начали очень серьёзно бить по ЖД-инфраструктуре. Выбивать тяговые подстанции, локомотивы, локомотивные депо, и это в целом дало результат.

При этом известно, что уже в прифронтовые регионы ЖД-составы не ездят. Условно, в Сумскую, Харьковскую область уже пассажиров перемещают автобусами, потому что мы уничтожаем составы, локомотивы, электропоезда», –рассказал Коц.

Он подчеркнул, что ведётся системная работа, которая постепенно даёт свой результат – половина грузовых перевозок потеряна.

«Это здорово, потому что грузовые перевозки – это, в том числе, военная логистика. Мы видим, что системная работа, в том числе, и новыми «Геранями-3», которые имеют видеокамеру, в том числе ночную. И она уже летит не просто по координатам, а летит, выцеливая и убивая эти составы с военной техникой и топливом прям в движении.

А потом – добивая их, когда поезд уходит под откос. То же самое будет и с энергетикой, мы видим, что это тоже даёт свои плоды», – считает военкор.

