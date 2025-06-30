Сибига – германскому министру: Пора переходить к прямой растрате конфискованных российских активов

Вадим Москаленко.  
30.06.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Санкции, Украина


Странам западного блока пора перестать боятся возможных последствий – и пустить все замороженные российские активы на вооружение ВСУ и расхищение через киевские схемы.

Об этом на встрече со своим немецким коллегой заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам западного блока пора перестать боятся возможных последствий – и пустить все замороженные российские...

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«С начала года Украина лишь два дня не была атакована российскими ракетами и дронами. Вот такая статистика, вот такой ответ российского агрессора на все мирные предложения.

Теперь о замороженных активах. Здесь Украина отстаивает последовательную принципиальную позицию, что пора переходить от ситуации, когда мы используем только доходы от всех активов, до их использования для нужд украинской обороны, для нужд восстановления. Это справедливо. Именно агрессор должен страдать за нанесенный ущерб», – вещал Сибига.

Однако он пожаловался, что без решения коллективного Запада добиться этого не получится.

«Мы видим эволюцию в позиции европейских стран. Здесь мы должны иметь и решения стран-семерки, и европейских стран, скоординированное решение. Поэтому мы в дальнейшем работаем в некоторых странах, где сосредоточены крупнейшие замороженные или обездвиженные российские активы. Работают и юридические команды, которые ищут правильные формулы для того, чтобы воплотить это решение», – подытожил укро-министр.

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