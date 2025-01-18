«Штурмовики ВСУ под Покровском гибнут в мясной обороне» – Бутусов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо организованной обороны украинское командование под Покровском Красноармейском) и Мирноградом (Димитровым) воюет «за точки на карте» и бросает подразделения в нескоординированные вылазки против наступающего противника.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«ОСГ «Хотица» недееспособна, они не управляют ситуацией – передатчики каких-то пустых распоряжений. «Где вы сидите? Сидите на точке» – и потом разнос, почему с этой точки все отошли. Потом поиск – а кто может туда зайти? Наши штурмовые подразделения на этом направлении не ведут штурмовые действия. Они преимущественно ведут и несут потери во время поисково-ударных действий. То есть командование потеряло контроль над каким-то участком, и туда посылают боеспособные подразделения – найти, как далеко зашёл противник. Ну, если найдёте, то убейте. Полное отсутствие планирования. Вместо того, чтобы построить оборону и просто методично убивать противника, проводить контратаки по конкретным объектам, по конкретному врагу. У нас ведутся просто поисковые действия и встречный бой. Враг наступает мясными штурмами, а у нас такая – мясная оборона», – возмущается Бутусов.

По его словам, такая оборона «очень нестойкая».