«Штурмовики ВСУ под Покровском гибнут в мясной обороне» – Бутусов

Вадим Москаленко.  
18.01.2025 14:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Вместо организованной обороны украинское командование под Покровском Красноармейском) и Мирноградом (Димитровым) воюет «за точки на карте» и бросает подразделения в нескоординированные вылазки против наступающего противника.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо организованной обороны украинское командование под Покровском Красноармейском) и Мирноградом (Димитровым) воюет «за точки...

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«ОСГ «Хотица» недееспособна, они не управляют ситуацией – передатчики каких-то пустых распоряжений. «Где вы сидите? Сидите на точке» – и потом разнос, почему с этой точки все отошли. Потом поиск – а кто может туда зайти? Наши штурмовые подразделения на этом направлении не ведут штурмовые действия. Они преимущественно ведут и несут потери во время поисково-ударных действий. То есть командование потеряло контроль над каким-то участком, и туда посылают боеспособные подразделения – найти, как далеко зашёл противник. Ну, если найдёте, то убейте. Полное отсутствие планирования.

Вместо того, чтобы построить оборону и просто методично убивать противника, проводить контратаки по конкретным объектам, по конкретному врагу. У нас ведутся просто поисковые действия и встречный бой. Враг наступает мясными штурмами, а у нас такая – мясная оборона», – возмущается Бутусов.

По его словам, такая оборона «очень нестойкая».

«Командиров 155-й, 32-й поменяли. Хаос и безответственность в управлении. Зачем вы меняете командиров во время боя, чтобы что? Вы же сами им не ставите адекватных заданий. Фактически у нас тактическим управлением занимается… все генералы лезут командовать взводами и ротами! Если ты командующий ОТГ, то командуй ОТГ, то же самое ОСГ, то же самое главнокомандующий ВСУ. Эта война за точки на карте, отсутствие рубежей обороны – основанная проблема, о которой говорят наши военнослужащие», – добавил пропагандист.

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