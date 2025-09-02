«Штрафы и запреты!» – на Украине тщетно пытаются задушить русскоязычную печать

Петиция, требующая ограничения печати, распространения и продвижения русскоязычной печатной и электронной продукции на Украине, набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Об этом на канале «Lviv media» заявила называющая себя сценаристкой и «письменницей» бывшая крымчанка, бежавшая на Украину, Сандра Вишня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русский язык особенно во время войны должен исчезнуть из Украины. Это проблема всей Украины. Мы спрашивали у львовян, хотите ли подписать такую петицию, нам говорили: «нет, потому что у нас мало напечатанной классики и научной литературы». Хотя, это не правда! У нас есть очень классные волонтёрские издательства. Но почему мы в петиции прописали именно про санкции? Потому что если людям не запретить, не штрафовать за самораспространение (дома общайтесь хоть по-китайски), мы говорим за тех людей, которые на этом зарабатывают, про бизнес. Любой бизнес на русском языке должен быть аннулирован на Украине. Хотите по-русски – вон, не так далеко, можно через Европу спокойно и безопасно уехать. Почему уполномоченная не хотела её принимать… она говорила, что мы не про запреты. Нет! Мы должны быть про запреты. Потому что если человеку не ограничить настольно, что он пойдёт искать украинское, она будет и дальше пользоваться более лёгким путём, то есть русским языком», – вещала поехавшая головой «свидомая».

Она признала, что «мова» попросту не может конкурировать.