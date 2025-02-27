Штаты шокировали ВТО – Россия не «агрессор»
Трамп продолжает последовательно шокировать западное сообщество. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что
США впервые с 2022 года не поддержали заявление членов Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением так называемой «российской агрессии против Украины».
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Заявление публикуется ежегодно с момента начала войны на Украине. В предыдущие годы США всегда поддерживали ее, но в этом году воздержались.
В этом году заявление с антироссийским посылом подписали 44 страны-члена ВТО, в том числе ЕС, Великобритания, Канада и Австралия. Трамп же заявил о желании выстроить США рассчитывают выстроить “превосходные отношения” с Китаем и Россией.
В тексте осуждается «разрушительное влияние агрессии на жизнь людей и экономику Украины».
«Мы серьезно обеспокоены последствиями этих разрушений для Украины и для мировой торговли, в частности, в отношении поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения и полезные ископаемые», – говорится в заявлении.
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