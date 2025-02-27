Штаты шокировали ВТО – Россия не «агрессор»

Сергей Рыжов.  
27.02.2025 08:42
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Трамп продолжает последовательно шокировать западное сообщество. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что

США впервые с 2022 года не поддержали заявление членов Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением так называемой «российской агрессии против Украины».

Трамп продолжает последовательно шокировать западное сообщество. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет,...

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 Заявление публикуется ежегодно с момента начала войны на Украине. В предыдущие годы США всегда поддерживали ее, но в этом году воздержались.

В этом году заявление с антироссийским посылом подписали 44 страны-члена ВТО, в том числе ЕС, Великобритания, Канада и Австралия. Трамп же заявил о желании выстроить США рассчитывают выстроить “превосходные отношения” с Китаем и Россией.

В тексте осуждается «разрушительное влияние агрессии на жизнь людей и экономику Украины».

«Мы серьезно обеспокоены последствиями этих разрушений для Украины и для мировой торговли, в частности, в отношении поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения и полезные ископаемые», – говорится в заявлении.

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