Штаты шокировали ВТО – Россия не «агрессор»

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Трамп продолжает последовательно шокировать западное сообщество. Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники пишет, что

США впервые с 2022 года не поддержали заявление членов Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением так называемой «российской агрессии против Украины».

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Заявление публикуется ежегодно с момента начала войны на Украине. В предыдущие годы США всегда поддерживали ее, но в этом году воздержались.

В этом году заявление с антироссийским посылом подписали 44 страны-члена ВТО, в том числе ЕС, Великобритания, Канада и Австралия. Трамп же заявил о желании выстроить США рассчитывают выстроить “превосходные отношения” с Китаем и Россией.

В тексте осуждается «разрушительное влияние агрессии на жизнь людей и экономику Украины».