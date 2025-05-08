Штаты продавят Украину на перемирие или продолжат общаться с Россией без нее – эксперт

США будут склонять Украину к тому, чтобы она придерживалась объявленного Россией трехдневного перемирия.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп дает понять, что, во-первых, украинская тема не является главной темой, что есть множество тем, которые можно рассматривать и без украинской темы. «Не хотят, так и не надо», – условно говоря, это его посыл: «Есть большое количество вопросов, которые мы будем рассматривать, в том числе с Россией».

Второй момент – это то, что он хочет показать, что: «Ну, я не спасовал и дальше продолжаем, несмотря ни на что миротворческие усилия, хотя не на полную мощность. Мы попытались, но они не хотят, но мы будем и дальше где-то это иметь в виду». И третий момент – он всячески в любой ситуации пытается показать, что именно он является главным, его позиция является правильной, и, соответственно, если вы не видите мир, вы попросту плохо смотрите, а мы его приблизили максимально. В этом суть заявлений Трампа в последнее время.

Понятное дело, что решить вопрос сегодня кавалерийским наскоком невозможно, и Вэнс уже об этом говорит, существует большая пропасть между позицией Украины и России, и «мы сделали максимально для того чтобы эту пропасть преодолеть».

Понятно, что сейчас будет скорее всего тактика малых шагов. В частности, вот перемирие. Украину, скорее всего будут склонять к тому, чтобы Украина признавала это перемирие, а дальше уже возможно будут и другие действия, возможно уже тогда будут и с Россией договариваться, чтобы перемирие продлилось не три дня, а дольше», – завил Бондаренко.