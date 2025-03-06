Штаты нашли инструмент принуждения Зеленского к прекращению огня – Луценко
То, как быстро Владимир Зеленский сменил тональность и согласился на условия США, говорит о том, что Штаты нашли инструмент давления на него.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Найден инструмент по подписи Украины. Это письмо в адрес Трампа было, мне кажется, очень нужным, и подпись под ним, с моей точки зрения, была очень правильной. Но кто сказал, что когда нам положат на стол, например, «Стамбул-2», не будет применен тот же метод? Теперь меня это очень беспокоит… Похоже, что найден инструмент согласования с Зеленским очень важных документов с его подписью. Но ты же слышишь, что дальше звучит?
Несмотря на позитивные эмоции, которые вложил Трамп, когда говорил об этом письме, поставки оружия не восстановлены, разведданные с американских спутников не восстановлены. О чем говорит сегодня команда Трампа? Они говорят, что мы их восстановим тогда, когда будем точно знать время, когда Украина будет готова остановить огонь. То есть это – принуждение к прекращению огня. И это еще не самое страшное, потому что если мы год отступаем, то прекращение огня – в нашу пользу, оно дает нам время и возможность укрепить армию. Но далее наступает третий этап, этап подписания мирного соглашения», – заявил Луценко.
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