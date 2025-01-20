Шольц стремительно теряет шансы – в победу его партии на выборах 23 февраля верят лишь 8 % немцев

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Действующий канцлер ФРГ и глава правительства распавшейся минувшей осенью коалиции «Светофор» Олаф Шольц стремительно теряет доверие избирателей: только 8% немцев верят в победу его партии СДПГ на выборах, сообщает немецкий таблоид Bild.

Новый опрос социологического института INSA, проведенный по заказу издания, демонстрирует тревожные данные для Шольца и его партии.

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Только 8% респондентов считают, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) сможет одержать победу на предстоящих выборах в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

Это означает, что подавляющее большинство – 9 из 10 опрошенных – не верят в возможность политического прорыва СДПГ. В настоящее время рейтинг партии составляет всего 16%.

Несмотря на это, на партийном съезде Шольц выразил уверенность в успехе.

«Мы победим! СДПГ удивит всех в финальном этапе избирательной гонки» , — заявил он, выступая перед однопартийцами.

Члены СДПГ ссылаются на удачный опыт выборов 2021 года, когда социал-демократы смогли мобилизовать своих избирателей в последний момент и занять лидирующие позиции.

«Однако общественное мнение на этот раз явно настроено против СДПГ. Согласно результатам опроса, 57% респондентов уверены, что наибольшее количество голосов получит блок ХДС/ХСС. В победу «Альтернативы для Германии» (АfD) верят 17% и только 3% респондентов считают, что победят Зеленые». При этом 12% опрошенных затруднились дать ответ», – говорится в публикации.

Украинский вопрос хотя и не является центральным в предвыборной повестке, но все же затрагивается в речах ведущих политиков и косвенно влияет на общественные настроения.

Именно с оглядкой на них ведущие партии Германии недавно заблокировали выделение €3 млрд новой помощи Украине — Bild

«Зеленые», СДПГ и Свободная демократическая партия и Христианско-демократический союз считают, что эти €3 млрд необходимо направить на другие цели.

«Мы не можем дать Украине ничего, что нам пришлось бы отобрать у наших пенсионеров или муниципалитетов», — заявил депутат бундестага от СДПГ Маттиас Мирт.

А канцлер Шольц не соглашается открыть путь к выделению дополнительных миллиардов для Украины, если они не будут обеспечены новыми кредитами и отменой долгового ограничения.

Это раздосадовало киевских лоббистов в Берлине. Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила «некоторых политиков» в нежелании защитить Европу, отказываясь выделить Киеву €3 млрд.