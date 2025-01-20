«Шок и трепет»: у Трампа вернули TikTok американцам и обещают небывалую волну радикальных указов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп намерен принять самый обширный список указов в истории США, эта волна мер вызовет небывалый «шок и трепет», как в Штатах, так и за их пределами, сообщает близкий к республиканцам телеканал Fox News со ссылкой на чиновников.

«Это самый обширный список исполнительных действий в истории Америки», – приводит телеканал слова неназванного представителя переходной команды Трампа, который также отметил, что первая волна указов будет «огромной и рекордной».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

При этом будут действия и обратной направленности – сам Трамп чуть ранее пообещал аннулировать все «глупые и радикальные» указы Байдена чохом сразу после инаугурации.

Кроме того, военным будет поручено немедленно начать строительство «железного купола» для защиты США от любых ракетных атак. А полиция и Нацгвардия начнут самый масштабный рейд по депортации нелегальных мигрантов из страны.

В качестве вишенки на торте Трамп пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

А пока сам Трамп накачивает энтузиазмом многочисленную толпу сторонников MAGA в Вашингтоне, его вице-президент Вэнс встречается с прибывшим в США на церемонию инаугурации заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Это уже второй крупный контакт нового руководства США еще до момента официальной инаугурации. Первым был созвон Трампа с Си Цзиньпином по вопросам Украины.

Конкретики насчет повестки разговора со вторым человеком в Китае офис Вэнса не дает, но можно предположить, что говорили они, в том числе, и о судьбе китайской интернет-платформы TikTok.

Как известно, деятельность последней в США была запрещена Конгрессом, затем запрет подтвердил Верховный суд США, решивший, что компания должна отделиться от своего китайского владельца или быть запрещенной в США.

В результате чего 19 января видеосервис прекратил работу на американском рынке, что затронуло 170 млн американских пользователей приложения.

При этом Трамп выступил резко против запрета TikTok, заявив CNN, что окончательное решение по TikTok в США остается за ним.

В качестве решения Трамп предложил создать «совместное предприятие» с TikTok, предоставив в нем США 50% акций. Это породило волну слухов о возможной продаже платформы Илону Маску.

Так или иначе, но спустя сутки TikTok вернулся на американский рынок. На экранах смартфонов американских пользователей появилось сообщение от администрации платформы с более чем примечательным содержанием:

«Спасибо за ваше терпение и поддержку. Благодаря усилиям Дональда Трампа TikTok снова работает в США».

TikTok в долгу не остался. Как стало известно, китайцы выступят спонсорами предвыборной вечеринки Трампа. По словам ее организаторов, TikTok потратит 50 000 долларов на инаугурационную вечеринку в честь влиятельных лиц, помогавших Дональду Трампу распространять его предвыборную кампанию.

Ожидается, что генеральный директор компании Шоу Зи Чу будет присутствовать на мероприятии.

Так что разговоры о том, о том, что в США запретят, следует признать преждевременными. А вот то, что Трампу удалась уже его вторая по значимости сделка – на этот раз с китайцами, которых он по факту «прогнул», получив не только лояльность одной из крупнейших соцсетей, но и важный козырь на переговорах с Пекином – несомненный факт.