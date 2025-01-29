«Школы не нужны. Главное – уметь стрелять» – экс-вице-спикер Рады

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 09:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Образование, Общество, Украина


Средства, которые выделяются из бюджета на строительство и ремонт школ, должны быть направлены на создание по всей стране стрелковых тиров.

Об этом в эфире канала «Телеграф» заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Средства, которые выделяются из бюджета на строительство и ремонт школ, должны быть направлены на...

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«Хотим мы этого, или нет, наша страна уже стала милитарной и останется такой. Поэтому знание военного дела, получение военной учётной специальности – обязательное условие», – сказал Кошулинский.

По его мнению, вместо школ нужно по всей стране строить тиры.

«У меня 10 лет назад была встреча с главой парламента Швейцарии, и мы обсуждали эту тему. Он офицер, командир взвода. И я спросил, куда в первую очередь пойдут деньги с бюджета – на ремонт школы, или на ремонт тира? А у них тиров много.

Наши ответили бы – ясно, что на школы. А он сказал – ясное дело, что на тир. Даже не задумался. Потому что если мы не можем себя защитить, школы уже не нужны», – добавил бывший депутат.

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