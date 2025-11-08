Ширяев: Буданов положил спецназ под Покровском ради самопиара и пропаганды

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Т.н. «дерзкая высадка» будановцев в окрестностях Покровска на первом этапе была блестящей операцией, однако затем фактически украинский спецназ был отдан на заклание.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не высадка на территории противника, это даже не в серой зоне –фактически на окраине Гришино. Потом бойцы уже зашли в серую зону. Дальше Минобороны РФ опубликовало материалы, как их атаковали fpv-дронами, что там никто не выжил и т.д. Но 11 человек! Даже если каждый из них совокупно обладает знаниями, умениями и воинской славой Шварцнеггерра и Сталлоне, сила спецназа в скрытности. …Даже в кинематографических сказках для взрослых не показывают, что силами 11 человек можно что-то сделать в городе, в котором сидят несколько бригад», – сказал Ширяев.

Рассуждая – «что это было», он озвучил предположение, что будановцы эвакуировали кого-то из западных советников или офицеров, однако сам эксперт придерживается другой версии.