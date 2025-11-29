Шило на мыло: Самым популярным политиком на Украине становится автор провального «контрнаступа» Залужный
Ещё до коррупционного скандала диктатор Зеленский утратил первую позицию в рейтингах украинских политиков. Социология показывает рост популярности автора провального «контрнаступа» Валерия Залужного среди одурманенных пропагандой «громадян».
Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наш Олимп считает, что он единственный, неповторимый, с отрывом ото всех в три раза, безальтернативный царь, и так дальше. Ничего подобного.
Вся социология, которая делалась ещё до скандала с Миндичем, показывает, что по электоральным симпатиям у нас ничья: Зеленский – 30%, Залужный – 29%. А после Нового года будет совсем всё печально», – сказал Дроздов.
«У нас две фигуры с одинаковым рейтингом, у царя нет отрыва в 2-3 раза, как они привыкли все эти 6 лет. А после скандала, я уверен, что первое место уже принадлежит другому.
Таким образом, проблема в том, что политическая картина уже не отвечает реальным симпатиям в обществе. Это было на конец октября, а что сейчас? Могу допустить, что в конце года судьбу нашей страны будет вершить политик, который далеко не первый номер», – добавил телеведущий.
