Шило на мыло: Самым популярным политиком на Украине становится автор провального «контрнаступа» Залужный

Ещё до коррупционного скандала диктатор Зеленский утратил первую позицию в рейтингах украинских политиков. Социология показывает рост популярности автора провального «контрнаступа» Валерия Залужного среди одурманенных пропагандой «громадян».

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» поделился скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш Олимп считает, что он единственный, неповторимый, с отрывом ото всех в три раза, безальтернативный царь, и так дальше. Ничего подобного. Вся социология, которая делалась ещё до скандала с Миндичем, показывает, что по электоральным симпатиям у нас ничья: Зеленский – 30%, Залужный – 29%. А после Нового года будет совсем всё печально», – сказал Дроздов.