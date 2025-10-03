«Шевченко тоже был москалём»: украинское село отказывается менять название
В Черниговской области под явно крамольным для нынешней Украины названием существует село Москали. При этом местных жителей название вполне устраивает.
Об этом говорится в репортаже «Громадське ТВ» из села, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Автор говорит, что поехала туда, чтобы узнать, почему местные жители «так ценят название и не хотят его менять».
Местный житель Юрий Дахно рассказал, что у села есть альтернативное прозвище.
«У нас Москали ассоциируется с матерщиной, и нас называют «Матюки». Кто-то скажет поехал не в Москали, а в Матюки», – говорит он.
Журналистка начала хихикать и поинтересовалась, были ли в селе люди, выступающие за переименование.
По словам ее собеседника, после начала российской операции (село оказалось под контролем РФ) люди в селе изначально были не против.
«А потом подумали и решили: если бы название было дано в советские времена, то безоговорочно сменили бы. А так название хоть и имперское, но больше 500 лет, даже историки нас поддержали, решили оставить, то нести свой крест до конца», – сказал мужчина.
Он вспоминает, что в школе учил произведения, в которых фигурировали москали, в частности Шевченко «кохайтеся чорнобриві та не з москалями».
При этом он говорит, что указатели на въезде и везде с названием села сняли, но намерены вернуть после окончания войны.
«Первое упоминание о москалях как военнослужащих на этой территории относится к 1508 году. Был заключен Вечный мир между Литвой и Москвой. Несколько военных, которые были на службе российского царя, остались на этой территории. Если разобраться, Тарас Григорьевич Шевченко тоже москаль. Он же в москалях служил», – подчеркнул Дахно.
