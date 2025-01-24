Шендерович похоронил навальнистов и «прекрасную Россию будущего»

Елена Острякова.  
24.01.2025 16:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 481
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Экстремистская организация ФБК как политическая сила «довольно давно всё».

Об этом беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экстремистская организация ФБК как политическая сила «довольно давно всё». Об этом беглый писатель-иноагент Виктор...

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«После смерти Навального (блогер-экстремист – ред.) приступила к тому, что называется «дружественный огонь». Большая часть усилий ФБК, все их фильмы-расследования посвящены делению плюшек в какой-то «прекрасной России будущего». Мне это совершенно не интересно. Никакой «прекрасной России будущего» не будет», – отрезал Шендерович.

Он считает, что аббревиатура ФБК «раньше воспринималась как псевдоним Навального, а сегодня всерьез упоминать ее даже неловко».

«Если мы начнем вспоминать, чем был занят ФБК после убийства Навального, то мы увидим, что это борьба не с Путиным, а с Ходорковским, условно говоря. С олигархами 90-х и с политическими силами, которые сегодня противостоят именно Путину. Не про Дерипаску и Вексельберга разговор, а про Ходорковского», – негодовал Шендерович.

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