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Экстремистская организация ФБК как политическая сила «довольно давно всё».

Об этом беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После смерти Навального (блогер-экстремист – ред.) приступила к тому, что называется «дружественный огонь». Большая часть усилий ФБК, все их фильмы-расследования посвящены делению плюшек в какой-то «прекрасной России будущего». Мне это совершенно не интересно. Никакой «прекрасной России будущего» не будет», – отрезал Шендерович.

Он считает, что аббревиатура ФБК «раньше воспринималась как псевдоним Навального, а сегодня всерьез упоминать ее даже неловко».