Шендерович похоронил навальнистов и «прекрасную Россию будущего»
Экстремистская организация ФБК как политическая сила «довольно давно всё».
Об этом беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«После смерти Навального (блогер-экстремист – ред.) приступила к тому, что называется «дружественный огонь». Большая часть усилий ФБК, все их фильмы-расследования посвящены делению плюшек в какой-то «прекрасной России будущего». Мне это совершенно не интересно. Никакой «прекрасной России будущего» не будет», – отрезал Шендерович.
Он считает, что аббревиатура ФБК «раньше воспринималась как псевдоним Навального, а сегодня всерьез упоминать ее даже неловко».
«Если мы начнем вспоминать, чем был занят ФБК после убийства Навального, то мы увидим, что это борьба не с Путиным, а с Ходорковским, условно говоря. С олигархами 90-х и с политическими силами, которые сегодня противостоят именно Путину. Не про Дерипаску и Вексельберга разговор, а про Ходорковского», – негодовал Шендерович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: