Шендерович: Начался процесс окучивания Трампа

Елена Острякова.  
24.01.2025 14:51
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп сможет исполнить все свои угрозы в адрес России, потому что «Америка – это такая гиря, которая если кладется на весы, их перекашивает».

Об этом беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп сможет исполнить все свои угрозы в адрес России, потому что...

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«Точно так же, как он давит на Россию, он давит на Украину. Контрольный пакет договора между Россией и Украиной в руках у Америки, потому что он может сделать очень больно и Путину, и Зеленскому. Обе стороны будут пытаться договариваться прежде всего с Трампом, потому что если удастся договориться с Трампом, мнение третьей страны не имеет значения. Мы сейчас будем наблюдать процесс окучивания Трампа с обеих сторон», – сказал Шендерович.

При этом однако в заключение устойчивого мира между сторонами писатель не верит.

«Мира никакого не будет. Будет перемирие, как бы это ни называлось, до конца путинского правления, потому что никакой другой повестки, кроме конфронтационной, у Путина нет», – считает он.

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