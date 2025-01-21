Шейнин о беглых иноагентах либеральных СМИ: Они сознательно выбрали роль обиженных изгнанников

В стране, которая проводит тяжёлую силовую операцию на Украине, находясь в конфликте с Западом, у журналистов должна быть грань – докуда работает «свобода слова», а с какого момента начинается предательство

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский журналист и телеведущий Артём Шейнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если про кого-то из них у меня ещё были какие-то предположения, что, может быть, есть какая-то там доля правды и т.д., то с началом СВО про них стало всё настолько понятно… Точнее, с началом СВО стало почти всё понятно, а потом, когда началась на Ближнем Востоке резня, которую устроил Израиль, про них стало понятно – всё. После начала СВО – кончено, понимал, [что коллегам из «Эха», с «Дождя» в России недолго оставалось с такими позициями]. Но главное, что и они это понимали. Мне кажется, что многие из них этого и хотели. Мне кажется, что им хотелось приехать туда обиженными изгнанниками», – сказал Шейнин.

На вопрос об отношении к закрытию таких СМИ он ответил, что это был очевидный исход.