Шейнин о беглых иноагентах либеральных СМИ: Они сознательно выбрали роль обиженных изгнанников
В стране, которая проводит тяжёлую силовую операцию на Украине, находясь в конфликте с Западом, у журналистов должна быть грань – докуда работает «свобода слова», а с какого момента начинается предательство
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский журналист и телеведущий Артём Шейнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если про кого-то из них у меня ещё были какие-то предположения, что, может быть, есть какая-то там доля правды и т.д., то с началом СВО про них стало всё настолько понятно… Точнее, с началом СВО стало почти всё понятно, а потом, когда началась на Ближнем Востоке резня, которую устроил Израиль, про них стало понятно – всё.
После начала СВО – кончено, понимал, [что коллегам из «Эха», с «Дождя» в России недолго оставалось с такими позициями]. Но главное, что и они это понимали. Мне кажется, что многие из них этого и хотели. Мне кажется, что им хотелось приехать туда обиженными изгнанниками», – сказал Шейнин.
На вопрос об отношении к закрытию таких СМИ он ответил, что это был очевидный исход.
«В стране, армия которой воюет, и воюет очень тяжело, и воюет отнюдь не только с киевским режимом, есть некая грань, которую человек сам должен себе выстроить, докуда работает «свобода слова», а с какого момента начинается предательство. Я не вдавался в детали того закона, который это всё описывает, но считаю, что грань эта очевидна.
И я уверен, что каждый из тех, кого закрыли, он прекрасно понимал, где эта грань. И многие из них прям ползли к этой грани. Мне это не кажется странным. Думаю, что многие из них ровно этого хотели. Многие из них не могли поверить, что это действительно может случиться – они это делали годами», – объяснил тележурналист.
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