Шеф Пентагона – европейцам: Вы вооружайтесь и воюйте, а мы будем вести переговоры

Елена Острякова.  
13.02.2025 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Страны Европы должны увеличить свои военные расходы до 5% ВВП.

Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Европы должны увеличить свои военные расходы до 5% ВВП. Об этом министр обороны...

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«Война на Украине, агрессия России стали для НАТО перезагрузкой, осознанием того, что этот альянс должен быть устойчивым, мощным и реальным. Вот почему президент Трамп призвал к увеличению расходов на оборону по всему НАТО, чтобы европейские страны признали, что это реальная угроза для континента. Эта агрессия должна стать тревожным сигналом.

Когда речь заходит о расходах на оборону, даже 2% ВВП недостаточно. 3-4%… и в конечном счете, как сказал президент Трамп, 5% расходов на оборону — это критически важно. Осознание того, что существует российская военная машина, которая стремится захватить все больше и больше территории Украины. И противостоять этому важная задача Европы и США, которые там присутствуют. Моя роль как представителя США — реалистично оценивать ход этого конфликта», – сказал Хегсет.

Он назвал президента США Дональда Трампа «лучшим переговорщиком на планете» и «единственным человеком, способным добиться мира».

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