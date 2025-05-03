Северокорейцы сыграли огромную роль. Спасибо президенту – Евич
Военные из КНДР производят настолько позитивное впечатление как в войне, так и на работе, что Москве имело бы смысл очень многое пересмотреть в отношении этой страны.
Об этом в эфире «Рой-ТВ» заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что появились эти силы на фронте, это заслуга, наверное, лично президента нашего, и это сыграло большую роль в боевых действиях. У нас много умников, которые начали кричать – вот, и без корейцев сами справимся. Ты имеешь такое право говорить, если ты в окопе, а на диване ты и сам воевать не хочешь, и не хочешь, чтобы корейцы за тебя воевали, и ещё чем-то недоволен.
И вообще у нас сейчас с населением плохо, работать и воевать некому. Дружба с северокорейским народом – это прекрасный шанс. Скажу честно, я бы налево и направо начал жёстко депортировать всех остальных, и массово завозить к нам северокорейских рабочих.
Те, кто работали с северокорейцами, говорят, что приезжают организованными бригадами мужскими и женскими. Не бухают, не скандалят, никакой криминогенности, работают с полной самоотдачей, уважают закон. Идеальные, блин, претенденты нам на замену всей этой вакхабитской нечисти, что к нам ползёт»,– сказал Евич.
Он признал, что у корейцев не было опыта современной войны.
«Но если мы вспомним, как мы облажались в 2022 году, под Киевом и под Харьковом бросили целые колонны техники. Но они очень быстро учатся. У их командования гибкое мышление. Третье: пехота они потрясающая. Выносливая, неприхотливая, самоотверженная до полной самоотдачи.
Я за всё время видел только одного грустного корейца, а большинство их одухотворённые, оптимистичные. На войне быть оптимистом – это 80% победы. У них очень долгая срочная служба, очень жёсткая подготовка со стрельбами, с потерями. Выход – мы имеем пример, какая должна быть армия, без преувеличения», – добавил военный медик
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