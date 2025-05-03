Северокорейцы сыграли огромную роль. Спасибо президенту – Евич

Военные из КНДР производят настолько позитивное впечатление как в войне, так и на работе, что Москве имело бы смысл очень многое пересмотреть в отношении этой страны.

Об этом в эфире «Рой-ТВ» заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что появились эти силы на фронте, это заслуга, наверное, лично президента нашего, и это сыграло большую роль в боевых действиях. У нас много умников, которые начали кричать – вот, и без корейцев сами справимся. Ты имеешь такое право говорить, если ты в окопе, а на диване ты и сам воевать не хочешь, и не хочешь, чтобы корейцы за тебя воевали, и ещё чем-то недоволен. И вообще у нас сейчас с населением плохо, работать и воевать некому. Дружба с северокорейским народом – это прекрасный шанс. Скажу честно, я бы налево и направо начал жёстко депортировать всех остальных, и массово завозить к нам северокорейских рабочих. Те, кто работали с северокорейцами, говорят, что приезжают организованными бригадами мужскими и женскими. Не бухают, не скандалят, никакой криминогенности, работают с полной самоотдачей, уважают закон. Идеальные, блин, претенденты нам на замену всей этой вакхабитской нечисти, что к нам ползёт»,– сказал Евич.

Он признал, что у корейцев не было опыта современной войны.