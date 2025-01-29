«Северный поток-2» могут продать, чтобы расплатиться по долгам – решение суда

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Оператор взорванного в 2022 году газопровода «Северный поток-2» компания Nord Steam 2 AG во время суда по получению отсрочки на выплату долгов допустила его продажу для выплат долгов мелким кредиторам. Об этом говорится в решении суда швейцарского Цуга, где базируется оператор.

Другим вариантом удовлетворения требований крупных инвесторов была названа реструктуризация компании.

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Основной акционер проекта и крупные финансовые инвесторы выступили за предоставление новой отсрочки для Nord Steam 2 AG.

«Банкротство поставит нескольких мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм. Предоставление отсрочки сверх положенных законом норм могло бы помочь мелким кредиторам выжить»,— говорится в обосновании оператора, которое приведено в решении суда.

В марте 2022 года компания запустила процедуру банкротства из-за наложенных на нее санкций США. Осенью того же года на газопроводах произошли взрывы. Мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG был продлен до 9 мая. В течение 60 дней компания обязана выплатить долги всем мелким кредиторам.

Вчера энергетическое агентство Дании выдало разрешение на консервацию «Северного потока-2». Там считают, что выгедгий из строя трубопровод должен быть сохранен. На каждом из открытых концов трубы необходимо установить специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа.

Что касается возможны покупателей «трубы», то ранее «Блумберг» сообщал, что купить трубопровод намерен американский миллиардер Стивен Линч, который обратился в правительство США и попросил выдать ему лицензию на участие в торгах, если газопровод выставят на аукцион.

Свое решение бизнесмен объяснил тем, что владение «Северным потоком» якобы может сыграть на руку интересам США. Стоимость газопровода оценивается в $11 млрд. Но сам Стивен Линч уверен, что купить его можно «за копейки».