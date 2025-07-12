Сержант ВСУ: «Риторика Сырского-Буданова насчёт русских – меня скоро доканает»

Вадим Москаленко.  
12.07.2025 20:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Призыв к населению сдаваться людоловам ТЦК, иначе скоро придёт враг и всё равно мобилизует – нарратив верный, но не из уст таких военных чиновников, как начальник ГУР МО Украины.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Призыв к населению сдаваться людоловам ТЦК, иначе скоро придёт враг и всё равно мобилизует...

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«Я очень сильно стремаюсь (пугаюсь), когда Буданов [говорит], вчера или позавчера он сказал, что всё-таки идите в ТЦК, потому что придут и заберут, и пойдёте в то ТЦК, которое на оккупированных территориях. Это, в принципе, правильно, но это не те слова, которые должен говорить командир управления разведки.

Я вот думаю, надо усилить Днепропетровскую область, я считаю, что они в том направлении пойдут, там у нас не очень всё хорошо с укрепрайонами. Днепропетровская область не так готова, как Донецкая. Но, опять же, Буданов говорил, что «Днепру не треба боятысь» ничего, кроме ударов дронов и ракет. Вот, когда они такое говорят, я такой – ага, что-то где-то, значит… не знаю, нет у меня доверия к их словам», – тревожился Чёрный.

Также он скептически отнёсся к заявлению главкома ВСУ Сырского о том, что на Сумском направлении противник остановлен.

«Я не хочу приуменьшить дела пацанов, которые там на нуле, но мне кажется, они (русские) дошли ровно на столько, на сколько им надо было.  Буферную зону они создали. По последним сводкам, не нужны им уже и КАБы, и новые управляемые ракеты, они уже реактивной артиллерией достают до предместья Сум.

Этого достаточно, чтобы разбирать город и контролировать. Буферная зона прекрасно у них создана, они так этого и хотели. Не надо рассказывать: «это они перестали идти». Потому что на Покровском направлении их больше 110 тысяч, а на Сумском 50 тысяч», – рассуждал ВСУшник.

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