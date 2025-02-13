Сербский профессор: «Я опасаюсь, что начнут стрелять как на майдане в Киеве»

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Профессор философского факультета Белградского университета Чедомир Антич отмечает, что за протестующими в Сербии до сих пор не стоит ни одна официально зарегистрированная в стране организация.

По его мнению, это даёт пищу для кровавых провокаций, которые превратят мирные манифестации в гражданское противостояние, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Антич отметил, что протестующие, которые якобы борются за выполнение норм Конституции Сербии, сами нарушают их тем, что намеренно не имеют официального представительства, согласно сербскому законодательству. Что снимает с организаторов протестных акций любую ответственность.

«Если кто-то говорит, что защищает Конституцию, но имеет организацию, которую никак не хочет зарегистрировать как объединение граждан ни в одном министерстве, ни в эпоху Тадича, ни в эпоху Милошевича, ни в эпоху Вучича, а у нас с 90-х годов была демократическая Конституция, это означает, что есть проблема», – подчеркнул профессор.

Чедомир Антич сказал, что опасается повторения в Сербии сценариев Сараево 1992 года (когда 1 марта бошнякские боевики расстреляли сербскую свадьбу, а 5 апреля неизвестные снайперы открыли огонь по мирной демонстрации, убив двух женщин, что спровоцировало начало гражданской войны в БиГ) и Киева 2014 года (когда снайперы расстреляли так называемую «небесную сотню»).

«Если мы знаем, как они проводят цветные революции, то я боялся, когда была блокада (эстакады у Белграда – ред.) «Автокоманды» или во время марша на Нови-Сад, что кто-то с одной из множества позиций откроет огонь. В этот момент общественность ужаснется, все подумают, что это сделало правительство, хотя правительство никогда бы этого не сделало. В этом случае наша страна окажется в опасности. Если бы произошла неконтролируемая смена власти, если бы были жертвы, то огромное количество людей начало бы охотиться за властью. Это правительство быстро рухнуло бы, и часть его перешла бы в оппозицию», – предсказал негативный вариант развития событий педагог.

Он высказал уверенность, что с началом подобного кризиса руководству Сербии удалось бы удержать страну в своих руках, но «для консолидации власти потребовались бы жертвы». При этом, по его мнению, эти жертвы появились бы стараниями зарубежных игроков.