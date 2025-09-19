Сербские торговцы оружием торопятся нажиться на СВО

Президент Сербии Александр Вучич не справляется со своим военным лобби, которому выгодно снабжать Украину оружием.

Об этом главред проекта «Балканист.ру» Олегом Бондаренко заявил в интервью каналу Readovka, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это больное место для Вучича. Он каждый раз вынужден об этом говорить с очевидной болью и неохотой. Конечно, Сербия имела огромное количество военных заводов… Эти заводы не закрывались, они продолжали работать. Акцент был всегда на стрелковом оружии. Это бизнес, это большие деньги. Есть желание сербских торговцев нажиться на СВО.

Сербские власти уверяют, что они продают оружие не на Украину, а в условную Чехию, а куда дальше идет это оружие, кто знает. Хотя, как утверждают наши специалисты, сейчас все контракты просматриваются до конечного потребителя, и можно проследить, где это оружие окажется.

Вучич на моей памяти только в этом году дважды мамой клялся, что больше сербского оружия на Украине не будет. Ну посмотрим», – сказал Бондаренко.