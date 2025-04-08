Сербские майданщики на велосипедах поехали жаловаться на Вучича в ЕС

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Сразу восемьдесят протестующих сербских «студентов» отправились на велосипедах в Страсбург, чтобы, как они говорят, обратить внимание европейских институтов на беззакония и аресты, которые царят в их стране.

На сегодняшний день велопроцессия уже проехала территорию Венгрии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Восемь десятков активистов студенческого протеста двигались по колонной по дорогам Сербии в сопровождении полиции, однако после того, как они пересекли границу Венгрии, разделились на небольшие группы, зная, что за рубежом местные правоохранители с ними церемониться, как режим Вучича, с которым они усиленно борются, не будут.

Примечательно, что где-то половину участников велопробега составляют мужчины далеко не студенческого возраста. Всего участники акции планируют преодолеть путь в 1300 километров.

Конечная цель велопробега – Страсбург, где располагаются Совет Европы, Европарламент и Европейский суд по правам человека. Майданщики намерены лично доставить послания в эти инстанции, потому что, как они заявляют, «ЕС игнорирует события в Сербии, несмотря на то, что это борьба за основополагающие ценности, на которых построен Евросоюз».

«Я убежден, что послания будут приняты всеми европейскими органами на самом высоком уровне. Письмо, которое мы представим, и переговоры, которые мы проведем, должны получить полную поддержку. Я думаю, что всё, на что указывают студенты, имеет большое значение», – заявил порталу FoNet один из протестующих «студентов-велосипедистов», по совместительству «неожиданно» председатель Коллегии адвокатов Воеводины Владимир Белянски.

В тоже время Верховная прокуратура Белграда направила запросы в Министерство внутренних дел и спецслужбу БИА запрос о начале расследования относительно видео- и аудиозаписей, сделанных на протестном собрании в здании Медицинского факультета в Белграде, которые содержали заявления участников собрания относительно планирования и подготовки блокады аэропорта Никола Тесла в Белграде.

Студент Воин Лазаревич записал этот разговор, в котором подробно описывался план, согласно которому 20-30 человек должны были захватить аэропорт и заблокировать диспетчерскую службу, что фактически будет являться террористической атакой. Молодой человек опубликовал запись через СМИ, поскольку считает, что подобные действия выходят за рамки борьбы за гражданские права.