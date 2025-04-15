Сербские майданщики блокировали телевидение в Белграде и Нови-Саде

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Активисты так называемых «студенческих протестов» атаковали офисы государственных телекомпаний РТС в Белграде и РТВ в Нови-Саде, заявляя, что не остановятся, пока те не прекратят вещание.

Сегодня рано утром обе телекомпании были деблокированы силами жандармерии и полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для блокады «Радио-телевидения Сербии» и «Радио-телевидения Воеводины» стало якобы отсутствие в их эфирах сюжетов о велопробеге протестующих в Страсбург, где те намерены передать институтам ЕС жалобы на правящий в Сербии режим. А также якобы лживые репортажи о том, что ряд вузовских факультетов свернули протесты и вернулись к занятиям.

В своих информ-ресурсах в соцсетях майданщики заявили, что не снимут блокаду с телеканалов, а работающее в стране надзорное ведомство Регулятор электронных СМИ (РЕМ) обязано объявить конкурс на замещение эксплуатируемых ими частот.

Они окружили офисы телекомпаний, постоянно шумя и скандируя, никого не впуская в них и не давая сотрудникам редакций покинуть здания.

«Уже в третий раз студенты и граждане незаконно блокируют «Радио-телевидение Сербии», не давая государственному СМИ нормально работать… В предыдущий раз предполагаемой причиной блокировки стало то, что РТС якобы сделало неверный сюжет о возобновлении занятий на нескольких факультетах, но соответствующие решения были опубликованы на официальных сайтах вузов… И еще, что РТС не сообщала о велосипедистах, направляющихся в Страсбург. Единственной причиной продолжающейся блокады является намерение закрыть РТС, как указано в некоторых студенческих заявлениях», – говорится в официальном обращении телерадиокомпании.

В свою очередь, генеральный директор «Радио-телевидения Воеводины» Горан Караджич выступил с заявлением для СМИ, в котором сообщил, что его сотрудников взяли в заложники.

«Сотрудники РТВ, которые сегодня вечером закончили свою очередную рабочую смену, не могут покинуть здание. Им мешает сделать это группа людей, которые своим агрессивным поведением попирают все цивилизованные нормы. То, что происходит, имеет название — терроризм. Нас взяла в заложники группа вандалов, которые называют себя студентами и из-за которых сегодня вечером некоторые дети уснут в страхе, потому что мама или папа не вернулись с работы», – сказал Караджич.

Примерно в 4:30 утра к офисам РТС и РТВ прибыли усиленные наряды полиции и жандармерии, которые разблокировали здания и дали людям выйти из них. Тем не менее, майданщики в соцсетях призывают своих сторонников не расходиться и готовиться к многодневной блокаде.