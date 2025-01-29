Сенатор США: Мы отстали! Наши ракеты на Аляске – это дорого и бесполезно
Проблема американцев в том, что они ведут войну прошлого, вместо того, чтобы бросать все силы на прорывные технологии.
Об этом во время слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам США заявил сенатор Ангус Кинг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лучше сосредоточится на том, что нам нужно в будущем, а не на том, что нужно было в прошлом. Для меня главные примеры – гиперзвуковые технологии и направленной энергии, программы наземных перехватчиков.
Те ракеты на Аляске, которые предназначены для поражения, стоят 70 млн. долларов за штуку. Кстати, я узнал эту цифру из приложения для смартфонов. Но дело в том, что мы ведём войну прошлого.
Вместо того, чтобы говорить о направленной энергии, которая стоит 50 центов за выстрел, а не 70 млн., мы сосредоточились на ракетах. Кстати, эти ракеты не справятся с гиперзвуком – это ещё одна технология, в которой мы отстали. Поэтому этот процесс должен начаться с приобретения нужных вещей», – сказал Кинг.
Он подчеркнул, что войны выигрывают новые технологии.
«Чингисхан завоевал мир, благодаря изобретению стремени, битву при Азенкуре выиграл длинный лук, Первая мировая война – танки, Вторая мировая война – атомное оружие. Я думаю, этот разговор надо начинать до того, как мы придём к обсуждению процессов, которые помогут нам создавать нужные продукты», – добавил сенатор.
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