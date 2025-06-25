Сенатор-республиканец призывает Трампа готовиться к уничтожению США российским ядерным ударом
Россия в состоянии уничтожить США.
Об этом сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, Россия представляет опасность не только для наших союзников по НАТО. Она напрямую угрожает нашей стране. Их ядерный потенциал достаточно велик и расположен таким образом, чтобы уничтожить США», – сказал Уикер.
Он считает, что США придется «сдерживать и победить, если потребуется – двух равных противников».
«Владимир Путин продолжает напоминать Западу, что Россия остается решительным противником, готовым применить силу для отстаивания давних претензий и нарушения международного права. Вторжение российского диктатора в Украину привело к гибели и разрушениям среди демократического народа и служит предупреждением всему миру о том, что военная угроза со стороны России актуальна как никогда», – сказал Уикер.
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