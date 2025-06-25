Сенатор-республиканец призывает Трампа готовиться к уничтожению США российским ядерным ударом

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Россия в состоянии уничтожить США.

Об этом сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, Россия представляет опасность не только для наших союзников по НАТО. Она напрямую угрожает нашей стране. Их ядерный потенциал достаточно велик и расположен таким образом, чтобы уничтожить США», – сказал Уикер.

Он считает, что США придется «сдерживать и победить, если потребуется – двух равных противников».