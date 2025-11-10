Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские грантоеды раскопали, что брат замгенпрокурора Украины Марии Вдовиченко служит в военной прокуратуре РФ, а отец владеет бизнесом в российском Крыму.

Такие данные опубликовал «Центр противодействия коррупции», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Соросята» утверждают: родной брат Вдовиченко, Александр Левандовский до 2014-го года был следователем в украинской военной прокуратуре и даже получил жилье в Феодосии. После этого принял российское гражданство, приватизировал квартиру и сейчас работает замом военного прокурора Уфимского гарнизона.

Еще один родной брат Вдовиченко, Владимир Левандовский, также служил в военной прокуратуре, в 2014-м в один день с Александром Левандовским получил служебное жилье в Феодосии, после получил российский паспорт, в сентябре 2015-го у него родился сын в Крыму, которого в ноябре этого же года зарегистрировали в Харькове по украинскому законодательству. В 2022-2023-годах Владимир Левандовский работал в украинском ТЦК и отвечал за мобилизацию. В 2023-м он получил от бандеровского государства почти три миллиона гривен и купил жилье в Киеве.

Отец Вдовиченко, Сергей Левандовский, утверждают авторы, владеет долей в отеле Камелия-Кафа в Феодосии, который в 2014-м году перерегистрировался по российскому законодательству и продолжает работу.

Сама же Вдовиченко в своей декларации указывала, что живет в доме отца в селе Крюковщина под Киевом, который он купил уже в 2019-м, и ездит на его «Рендж Ровере».

А в 2022-23 годах она арендовала квартиру в элитном ЖК в Киеве у своего сводного брата Станислава Роменского, который работает помощником украинского адвоката, но имеет при этом еще и российское гражданство. Стоимость аренды квартиры украинские расследователи расценили в несколько тысяч долларов в месяц.