Секретарь оборонного комитета Рады: «Будем воевать, пока русские не устанут»

Тарас Стрельцов.  
17.01.2025 19:40
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Перед переговорами с русскими, нужно их максимально истощить, на что может понадобиться много сил и времени.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед переговорами с русскими, нужно их максимально истощить, на что может понадобиться много сил...

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«Много кто [в США] задавал мне вопросы из конгрессменов обоих партий – а на какие уступки вы готовы пойти? Конечно, мы говорим, что ни на какие уступки мы не можем пойти. Я им пытался объяснить, что войны заканчиваются в трёх случаях.

Это когда одна страна проигрывает – мы, к счастью, украинский народ не допустил этого. Второй – это то, к чему, возможно, нас кто-то думает побуждать – когда в процессе боевых действий одна страна идёт на уступки. Отдавая часть своих территорий, своей культуры, языка, и говоря – да, мы будем жить в таких условиях.

И третий – наиболее сложный в краткосрочной, среднесрочной перспективе, но наиболее результативный в долгосрочной. Это выживание нации, в том числе. Это когда две страны сражаются и истощаются до такого состояния, что уже просто не могут вести боевые действия», – трепался Костенко.

«Да, он сложный, но с моей точки зрения, мы должны истощить врага перед тем, как враг захочет с нами говорить. Потому что иначе – они будут подбивать нас, будут пытаться забрать у нас даже больше, чем сейчас оккупируют. Поэтому мы должны политику строить на этом», – призывал укро-депутат.

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