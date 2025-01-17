Секретарь оборонного комитета Рады: «Будем воевать, пока русские не устанут»

Перед переговорами с русскими, нужно их максимально истощить, на что может понадобиться много сил и времени.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много кто [в США] задавал мне вопросы из конгрессменов обоих партий – а на какие уступки вы готовы пойти? Конечно, мы говорим, что ни на какие уступки мы не можем пойти. Я им пытался объяснить, что войны заканчиваются в трёх случаях. Это когда одна страна проигрывает – мы, к счастью, украинский народ не допустил этого. Второй – это то, к чему, возможно, нас кто-то думает побуждать – когда в процессе боевых действий одна страна идёт на уступки. Отдавая часть своих территорий, своей культуры, языка, и говоря – да, мы будем жить в таких условиях. И третий – наиболее сложный в краткосрочной, среднесрочной перспективе, но наиболее результативный в долгосрочной. Это выживание нации, в том числе. Это когда две страны сражаются и истощаются до такого состояния, что уже просто не могут вести боевые действия», – трепался Костенко.