«Сейчас Трамп подружится с Си – и нам крышка» – киевский эксперт

Огромная стратегическая ошибка, состоящая в том, что Киев испортил отношения с Китаем, именно сейчас может обернуться роковыми последствиями для Украины.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не ожидаю жёстких конфликтов между США и Китаем. Разговоры будут, продумывание стратегии будет, но Китай достаточно прочно укрепился в этой ситуации, он – вторая экономика, с большим отрывом от ЕС. И настолько его экономика внедрена в общеэкономическую ситуацию мира и США, то здесь я ожидаю – заявлений будет много разных, но они будут договариваться, США и Китай. Как Трамп и сказал – мы с Си друзья, всё остальное. То есть речь идёт не о конфликте, а о договорённости между США и Китаем, в котором будет решён вопрос Украины», – сказал Попенко.