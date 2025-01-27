«Сейчас Трамп подружится с Си – и нам крышка» – киевский эксперт
Огромная стратегическая ошибка, состоящая в том, что Киев испортил отношения с Китаем, именно сейчас может обернуться роковыми последствиями для Украины.
Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не ожидаю жёстких конфликтов между США и Китаем. Разговоры будут, продумывание стратегии будет, но Китай достаточно прочно укрепился в этой ситуации, он – вторая экономика, с большим отрывом от ЕС.
И настолько его экономика внедрена в общеэкономическую ситуацию мира и США, то здесь я ожидаю – заявлений будет много разных, но они будут договариваться, США и Китай. Как Трамп и сказал – мы с Си друзья, всё остальное. То есть речь идёт не о конфликте, а о договорённости между США и Китаем, в котором будет решён вопрос Украины», – сказал Попенко.
«И здесь огромная ошибка Украины в том, что мы, начиная ещё с 2017 года, может, раньше, китайский вопрос не ставили для себя на высоком уровне, с точки зрения международных отношений. Китайский вопрос вообще не стоял. Мы не уделяли внимания Китаю всё это время.
И это тоже скажется на том, что мы останемся фактически отстранёнными от принятия решений, потому что они будут договариваться. Мы не сможем обратиться со своими условиями к китайской стороне, потому что у нас фактически на сегодня нет там никаких контактов. И это огромная стратегическая ошибка всех украинских правительств и президентов, которые на сегодня есть», – сокрушался эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: