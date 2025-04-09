Сделка о недрах-дубль два: уже завтра посланцы Зеленского летят в Вашингтон
Агентство Bloomberg пишет, что в конце этой недели Украина планирует направить посланников в США для переговоров о сделке по полезным ископаемым.
«Украинские чиновники посетят США для переговоров о сделке, регулирующей послевоенные планы по разработке месторождений полезных ископаемых и восстановлению инфраструктуры, сообщают люди, знакомые с вопросом», – говорится в публикации.
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По данным Блумберга в состав делегации войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не политики более высокого уровня, поскольку на данном этапе переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций, сказали два чиновника на условиях анонимности.
Киев также назначил международную юридическую фирму для консультирования по переговорам, сказали они.
Визит должен состояться 11-12 апреля, добавили конфиденты агентства.
«Киев балансирует на грани, воздерживаясь от резкой публичной критики Вашингтона или Трампа, в то время как Украина пытается сохранить ослабевающую поддержку США», – отмечается в публикации.
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