«Сделаем Бундесвер сильнейшей армией в Европе» – Мерц признался в агрессивных амбициях

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Немцы станут платить больше налогов на оборонный сектор ради того, чтобы создать «сильнейшую армию в Европе».

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее важным для меня перед саммитом было то, что федеральное правительство играет ведущую роль в альянсе, и что рост расходов на оборону также отражается в федеральном бюджете. Мы внесли изменения в основной закон, чтобы сделать это возможным. Мы хотим сделать Бундесвер самой сильной обычной армией в Европейском Союзе. И поэтому мы выступаем за сильную европейскую опору альянса с мощной оборонной промышленностью», – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что часть денег из немецкого бюджета отправится на дальнейшую поддержку Украины.