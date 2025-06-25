«Сделаем Бундесвер сильнейшей армией в Европе» – Мерц признался в агрессивных амбициях

Максим Столяров.  
25.06.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Немцы станут платить больше налогов на оборонный сектор ради того, чтобы создать «сильнейшую армию в Европе».

Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немцы станут платить больше налогов на оборонный сектор ради того, чтобы создать «сильнейшую армию...

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«Наиболее важным для меня перед саммитом было то, что федеральное правительство играет ведущую роль в альянсе, и что рост расходов на оборону также отражается в федеральном бюджете. Мы внесли изменения в основной закон, чтобы сделать это возможным.

Мы хотим сделать Бундесвер самой сильной обычной армией в Европейском Союзе. И поэтому мы выступаем за сильную европейскую опору альянса с мощной оборонной промышленностью», – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что часть денег из немецкого бюджета отправится на дальнейшую поддержку Украины.

«Я скоро встречусь с президентом Зеленским. Он знает, что здесь нам не нужно принимать никаких новых решений, но что мы неизменно ясно и без каких-либо ограничений выступаем на стороне его страны.

Этот саммит представляет собой еще один существенный знак поддержки, которому я также очень привержен. В заключительной декларации все члены Альянса заявят о своей приверженности продолжению поддержки Украины.

Мы договорились выделить Украине 40 миллиардов евро уже в 2025 году. Я надеюсь, что нам удастся сделать это. В этом смысле все это является для нас общим успехом», – добавил немецкий канцлер.

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