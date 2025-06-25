«Сделаем Бундесвер сильнейшей армией в Европе» – Мерц признался в агрессивных амбициях
Немцы станут платить больше налогов на оборонный сектор ради того, чтобы создать «сильнейшую армию в Европе».
Об этом на саммите НАТО в Гааге заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наиболее важным для меня перед саммитом было то, что федеральное правительство играет ведущую роль в альянсе, и что рост расходов на оборону также отражается в федеральном бюджете. Мы внесли изменения в основной закон, чтобы сделать это возможным.
Мы хотим сделать Бундесвер самой сильной обычной армией в Европейском Союзе. И поэтому мы выступаем за сильную европейскую опору альянса с мощной оборонной промышленностью», – сказал Мерц.
Он подчеркнул, что часть денег из немецкого бюджета отправится на дальнейшую поддержку Украины.
«Я скоро встречусь с президентом Зеленским. Он знает, что здесь нам не нужно принимать никаких новых решений, но что мы неизменно ясно и без каких-либо ограничений выступаем на стороне его страны.
Этот саммит представляет собой еще один существенный знак поддержки, которому я также очень привержен. В заключительной декларации все члены Альянса заявят о своей приверженности продолжению поддержки Украины.
Мы договорились выделить Украине 40 миллиардов евро уже в 2025 году. Я надеюсь, что нам удастся сделать это. В этом смысле все это является для нас общим успехом», – добавил немецкий канцлер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: