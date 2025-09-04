Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США подчиняют себе Европу в военном и экономическом плане, заставляя ее платить за закупки американского оружия для Украины.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

