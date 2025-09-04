Даже СБУшник в шоке: В действиях Европы нет логики – она слабеет

Анатолий Лапин.  
04.09.2025 10:59
  Киев
Просмотров: 469
 
США подчиняют себе Европу в военном и экономическом плане, заставляя ее платить за закупки американского оружия для Украины.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У руководства Европейского Союза сейчас находятся люди, которые неадекватно оценивают оперативную обстановку. Они не готовы занимать руководящие должности при нынешней геополитической обстановке.

Он может за день закончить войну, президент Трамп. Но он что сказал? «Европа, хорошо занимайтесь». Основная задача по геополитической цели, которую ставит перед собой администрация Трампа, – это как можно сильнее ослабить Европу и взять Европу не только под военный зонтик, но и взять Европу под экономический зонтик.

Поэтому, чем больше сейчас Европа будет бросать в топку войны, тем она сильнее будет слабеть. Я не очень понимаю никакой рациональной логики в действии европейцев, которые построили у себя социализм», – заявил Стариков.

