СБУ вынудила США готовиться к обороне

США расценивают операцию «Паутина», проведенную СБУ в виде ударов по российской стратегической авиации, как смелую и эффективную.

Об этом на слушаниях в конгрессе сообщил министр обороны США Пит Хегсет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал, сэр, что это была смелая и очень эффективная операция, о которой мы не знали заранее и которая отражает значительный прогресс в области беспилотных технологий, за которым мы следим в режиме реального времени в Украине и используем эту информацию, чтобы лучше понять, как производить более смертоносные и эффективные беспилотники, а также совершенствовать наши системы противодействия БПЛА, чтобы мы были защищены от подобных угроз и атак.

Мы с председателем [Объединённого комитета начальников штабов Дэном Кейном] сразу же обсудили и решили, что мы можем сделать, чтобы быть готовыми к обороне в нашей стране», – сказал Хегсет.