Сбились с ног: американские геологи не могут понять, где залёг украинский литий

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Американские геологи пытаются оценит перспективы Украины в плане добычи лития, но сталкиваются с проблемами.

Об этом директор по общественной политике компании KoBold Metals Дженнифер Фэндрик заявила на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть общедоступные источники, которые говорят, что Украина может обеспечивать до 10% мирового производства лития. Но у нас сейчас очень мало данных, а мы очень зависим от них, как и все геологоразведочные компании. Данные практически отсутствуют. В 80-е годы СССР проводил исследования. Но они засекречены. Мы не знаем, как получить доступ к некоторым из этих секретных геофизических данных, которые помогли бы нам оценить украинский щит, где, как мы думаем, есть много лития», – сказала Фэндрик.

По ее словам, информации настолько мало, что геологоразведывательные компании не могут принять решения даже о разведке.

Однако при этом известно, что на Украине петалит, а не селенит лития. Такой тип руды требует дополнительной дорогостоящей обработки.