Санду сердцем чует вмешательство России в британский брэкзит

Елена Острякова.  
12.01.2026 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 398
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия


Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательство в британский референдум о выходе из Евросоюза в 2016 году, за что тогда активно агитировал Борис Джонсон.

Об этом она заявила в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию во вмешательство в британский референдум о выходе из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У меня нет доказательств, но зная русских и судя по тому, что произошло после, я считаю, что вероятность их вмешательства очень высока. И насколько мне известно, после этого не было предпринято достаточно усилий для расследования. Конечно, результаты референдума уже не изменить. Вот почему там важно действовать во время процесса», – бредила Санду.

Она похвасталась, что за год до молдавских выборов создала правительственную комиссию, которая «отслеживала все, что связано с Россией».

«Риск был не в том, что Россия вмешается в процесс голосования, потому что результаты все равно будут подсчитываться вручную, а в том, что в Молдове есть электронная система. И люди могут увидеть результаты выборов уже через час после голосования. Россия хотела вмешаться в работу этой системы. Представьте, если Россия вмешается и покажет неверные результаты, а потом бумажные бюллетени покажут другое, кто вам поверит», – сочиняла русофобка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить