Санду рвется в румынскую гавань, но молдаване не пускают

Президент Молдовы Майя Санду призналась, что хочет присоединить эту страну к Румынии, гражданской которой он является.

Об этом она заявила в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране как Молдова становится все труднее выживать как демократическому государству, как суверенной стране и, конечно, противостоять России», – вещала Санду.

По ее мнению, в 90-е за слияние с Румынией выступали «сотни тысяч», но сейчас ситуация изменилась, и за «унирю» всего 30% молдаван.

«Как президент Молдовы я понимаю, что, судя по опросам, сегодня нет большинства людей, которые поддержали бы объединение Молдовы с Румынией. Но есть большинство тех, кто поддерживает интеграцию в ЕС. Это то, к чему мы стремимся, потому что это более реалистичная цель», – сказала Санду.

