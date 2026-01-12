Санду рвется в румынскую гавань, но молдаване не пускают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Молдовы Майя Санду призналась, что хочет присоединить эту страну к Румынии, гражданской которой он является.

Об этом она заявила в интервью британскому подкасту «The Rest Is Politics: Leading», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране как Молдова становится все труднее выживать как демократическому государству, как суверенной стране и, конечно, противостоять России», – вещала Санду.

По ее мнению, в 90-е за слияние с Румынией выступали «сотни тысяч», но сейчас ситуация изменилась, и за «унирю» всего 30% молдаван.