Самоуверенные немцы глупейшим образом загубили «Мерседес»

Елена Острякова.  
30.06.2025 20:23
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Германия сама уничтожила свою автомобильную промышленность, когда решила уйти из России.

Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия сама уничтожила свою автомобильную промышленность, когда решила уйти из России. Об этом экс-министр...

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«С потерей российского рынка немцы уничтожили свою автомобильную промышленность. Это факт. Я часто разговариваю с водителями-таксистами. Если вам нужна большая красивая машина, раньше вы могли заказать «мерседес». Но сегодня это нечто среднее между БМВ, «ауди» и «вольво». И это китайская разработка. Некоторые водители говорят: я скучаю по своему «мерседесу». А другие говорят: эта машина ничем не хуже, но стоит гораздо дешевле», – отметила Кнайсль.

Она считает, что автомобильный рынок лучше всего показывает степень изменений в России и в ЕС.

«Если немецкий автопром планирует вернуться, найдутся фанаты, которые скажут: я так рад, что теперь могу купить новую модель моего любимого «мерседеса». Но это уже невозможно, потому что соотношение цены, качества и эффективности меняется. Немцы теряют свои позиции как экспортного лидера, потому что автомобильная промышленность обеспечивала им это звание. Этого больше нет», – сказала Кнайсль.

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