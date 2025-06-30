Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия сама уничтожила свою автомобильную промышленность, когда решила уйти из России.

Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С потерей российского рынка немцы уничтожили свою автомобильную промышленность. Это факт. Я часто разговариваю с водителями-таксистами. Если вам нужна большая красивая машина, раньше вы могли заказать «мерседес». Но сегодня это нечто среднее между БМВ, «ауди» и «вольво». И это китайская разработка. Некоторые водители говорят: я скучаю по своему «мерседесу». А другие говорят: эта машина ничем не хуже, но стоит гораздо дешевле», – отметила Кнайсль.

Она считает, что автомобильный рынок лучше всего показывает степень изменений в России и в ЕС.