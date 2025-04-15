Самое время рассорить США и ЕС – полковник Баранец

Российским политикам и дипломатам нужно стараться усугубить возникшую размолвку между США и Евросоюзом.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общем-то, Трамп заставил Европу всё-таки прибавлять деньги в военный бюджет. И Европа не горит желанием делать это. И тоже это одна из причин той размолвки, которая произошла между Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом в последнее время.

Потому что хитрый Евросоюз, он же не скрывает даже, а просто нагло говорит, мы не можем без Соединенных Штатов Америки помочь Украине в достаточной мере», – сказал Баранец.