Самое время рассорить США и ЕС – полковник Баранец

Максим Столяров.  
15.04.2025 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Российским политикам и дипломатам нужно стараться усугубить возникшую размолвку между США и Евросоюзом.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российским политикам и дипломатам нужно стараться усугубить возникшую размолвку между США и Евросоюзом. Об...

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«В общем-то, Трамп заставил Европу всё-таки прибавлять деньги в военный бюджет. И Европа не горит желанием делать это. И тоже это одна из причин той размолвки, которая произошла между Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом в последнее время.

Потому что хитрый Евросоюз, он же не скрывает даже, а просто нагло говорит, мы не можем без Соединенных Штатов Америки помочь Украине в достаточной мере», – сказал Баранец.

«Ну и прекрасно. Ну конечно, это нам выгодно, и надо не стесняться это говорить. Чем больше такого раздрая, тем больше грызни, тем больше нестыковок, тем больше размолвок, это всё нам надо, и нам надо стараться ещё больше делать, чтобы эти размолвки плодились и углублялись. Да, это такая логика нашей жизни», – добавил полковник.

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