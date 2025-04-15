Самое время рассорить США и ЕС – полковник Баранец
Российским политикам и дипломатам нужно стараться усугубить возникшую размолвку между США и Евросоюзом.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В общем-то, Трамп заставил Европу всё-таки прибавлять деньги в военный бюджет. И Европа не горит желанием делать это. И тоже это одна из причин той размолвки, которая произошла между Соединёнными Штатами Америки и Евросоюзом в последнее время.
Потому что хитрый Евросоюз, он же не скрывает даже, а просто нагло говорит, мы не можем без Соединенных Штатов Америки помочь Украине в достаточной мере», – сказал Баранец.
«Ну и прекрасно. Ну конечно, это нам выгодно, и надо не стесняться это говорить. Чем больше такого раздрая, тем больше грызни, тем больше нестыковок, тем больше размолвок, это всё нам надо, и нам надо стараться ещё больше делать, чтобы эти размолвки плодились и углублялись. Да, это такая логика нашей жизни», – добавил полковник.
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