Садист из ВСУ: «За Сталина народ умирал, а за Украину не хочет»

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 13:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, СССР, Украина


Украинский народ не желает погибать за насквозь прогнивший режим.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ не желает погибать за насквозь прогнивший режим. Об этом на канале объявленного в...

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«Даже Сталин со своим репрессивным аппаратом имел такую пропаганду, что «За Родину за Сталина» народ реально умирал. Я помню ветеранов Второй мировой, которые мне рассказывали: за Хрущева бы не умирал, а за Родину и за Сталина рисковал жизнью», – сказал Друзенко.

Он не понимает, почему не служат, как в Израиле, дети высокопоставленных украинских чиновников.

«А у нас во власти – никто и никак. И потом они расскажут, что за детей они не отвечают, они уехали, сами уже взрослые. Поэтому ты не можешь… А люди не хотят умирать за власть, потому что это не честно. А те, кто хотел за Украину умирать на любых условиях, давно уже на фронте. И везде есть свои квоты, свои расценки. И они растут. И вот в этой огромной несправедливости народ просто не хочешь умирать.

Это объективно надо понять. Не кричать, что их надо расстреливать. Ну расстреляй на месте. Ну, во-первых, за что мы тогда сражаемся. А во-вторых, а что мы от этого выиграем? А потом ты начинаешь стрелять, как в Виннице, и случайно убиваешь женщину или ребенка, который просто стоял ряжом. И вот тебе и бунт, начинаются народные самосуды, появляется куча оружия. Начинается гражданская война», – добавил Друзенко.

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