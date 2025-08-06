Садист из ВСУ: «За Сталина народ умирал, а за Украину не хочет»

Украинский народ не желает погибать за насквозь прогнивший режим.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже Сталин со своим репрессивным аппаратом имел такую пропаганду, что «За Родину за Сталина» народ реально умирал. Я помню ветеранов Второй мировой, которые мне рассказывали: за Хрущева бы не умирал, а за Родину и за Сталина рисковал жизнью», – сказал Друзенко.

Он не понимает, почему не служат, как в Израиле, дети высокопоставленных украинских чиновников.

«А у нас во власти – никто и никак. И потом они расскажут, что за детей они не отвечают, они уехали, сами уже взрослые. Поэтому ты не можешь… А люди не хотят умирать за власть, потому что это не честно. А те, кто хотел за Украину умирать на любых условиях, давно уже на фронте. И везде есть свои квоты, свои расценки. И они растут. И вот в этой огромной несправедливости народ просто не хочешь умирать.

Это объективно надо понять. Не кричать, что их надо расстреливать. Ну расстреляй на месте. Ну, во-первых, за что мы тогда сражаемся. А во-вторых, а что мы от этого выиграем? А потом ты начинаешь стрелять, как в Виннице, и случайно убиваешь женщину или ребенка, который просто стоял ряжом. И вот тебе и бунт, начинаются народные самосуды, появляется куча оружия. Начинается гражданская война», – добавил Друзенко.