Садист из ВСУ предупреждает об угрозе волнений в украинском тылу

Анатолий Лапин.  
02.12.2025 10:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 792
 
Дзен, Мобилизация, Украина


Недовольство действиями ТЦК на Украине угрожает вылиться в революционную ситуацию, заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, ранее призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Друзенко подчеркнул, что количество людей, самовольно оставивших части и дезертировавших уже сравнялось с первоначальной численностью ВСУ.

Недовольство действиями ТЦК на Украине угрожает вылиться в революционную ситуацию, заявил основатель мобильного госпиталя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я последний месяц провел в учебке – у нас «взяли шинель и пошли домой» десятки человек. И это те, кто еще не нюхал фронт, не бежал от смерти. Соответственно, армия Украины на момент полномасштабной агрессии была 250 тысяч. То есть, количество СОЧ сравнимо с количеством армии на начало полномасштабного вторжения. Потому некем воевать», – заявил Друзенко в интервью нацистской пропагандистке Янине Соколовой.

Друзенко признал, что курс Зеленского на войну всё меньше поддерживается в обществе:

«Если выборов не будет, как я вижу ситуацию, то мы, к сожалению, узнаем не только, что такое большая война, а и что такое революция».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить