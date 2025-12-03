Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за коррупционных скандалов украинский узурпатор Зеленский становится все больше нерукопожатным в международном сообществе.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Роль и вес Зеленского в экономике, внутренней и внешней политике – существенно падает. Тот Зеленский, который был два месяца назад, и который сейчас – это две большие разницы. Посмотрите, как он неуверенно здоровается с мировыми лидерами. Потому что за ним уже всё, чёрные тучи. Хотя пока ещё здороваются, но ещё чуть-чуть, Трамп додавит, пара скандалов – и всё», – сказал Доротич.