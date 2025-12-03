С Зеленским скоро перестанут здороваться даже союзники – беглый укро-бизнесмен призвал судить кровавого клоуна

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 80
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Из-за коррупционных скандалов украинский узурпатор Зеленский становится все больше нерукопожатным в международном сообществе.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Роль и вес Зеленского в экономике, внутренней и внешней политике – существенно падает. Тот Зеленский, который был два месяца назад, и который сейчас – это две большие разницы.

Посмотрите, как он неуверенно здоровается с мировыми лидерами. Потому что за ним уже всё, чёрные тучи. Хотя пока ещё здороваются, но ещё чуть-чуть, Трамп додавит, пара скандалов – и всё», – сказал Доротич.

«Опубликовать сведения о коррупции – и всё: он станет нерукопожатным. Только взять израильский паспорт – и в Израиль.

Мог бы и в Британию поехать, но поскольку он сам открыл Ящик Пандоры, введя санкции против граждан Украины – этими санкциями и его можно ударить так, чтобы он нигде, кроме Израиля, не мог показать нос. Это было бы минимальным наказанием, чтобы другим неповадно было.

А в идеале он должен отвечать за всё – за невыполненные обещания, за убитых женщин, мужчин и детей. На скамье подсудимых. Это было бы справедливо, и это дало бы шанс для украинского государства в будущем. А если мы этого не сделаем, то следующий президент будет ещё хуже», – подытожил укро-бизнесмен.

Метки: ,

