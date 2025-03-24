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Администрация Байдена через USAID обязала Зеленского отказаться от мирных инициатив и продолжать военные действия.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается различных закулисных игр и давлений, то кое что уже опубликовано – это ультиматум, предъявленный Зеленскому сразу после его избрания несколькими десятками организаций, официально неправительственных. То есть, финансируемых на тот момент через американское Агентство по международному развитию (USAID). Сейчас это агентство ликвидируют, поэтому появились такие публикации. Так вот, ему предъявили ультиматум, что при любой его попытке осуществить хоть что-то из предвыборных обещаний, все эти организации немедленно начнут по сути мятеж. Я думаю, опубликовано пока далеко не всё. Но и этого достаточно, чтобы понять, кто делает погоду на Украине», – отметил он.

По словам эксперта, вопрос признания или непризнания Крыма и бывших областей Украины частью РФ – никак не отразиться на двусторонних американо-российских отношениях.

«Я просто хотел напомнить, что США официально не признали возвращение трёх прибалтийских республик в Россию в 1940 году. И это совершенно не мешало им полвека до начала распада России в 1990 году иметь дело с нами, как с единым целым, ничуть не выделяя эти прибалтийские республики и не рассматривая их, как нечто отдельное в каком бы то ни было отношении. Так что, непризнание тоже может иметь форматы», – заключил Вассерман.

Ведущий эксперт Центра стратегических исследований Андрей Мартынкин добавил, что Зеленский пока нужен Трампу для предварительных переговоров и возвеличивания на их фоне своей персоны.