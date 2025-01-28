С Россией отношения непростые, но в наших интересах – посол Израиля в Киеве грозит Москве «недипломатическими» мерами

Политика Израиля в отношении РФ отличается от западной лишь отсутствием санкций и военной помощи Украине.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Довольно непростые отношения, учитывая позицию России в отношении нашей ситуации на Ближнем Востоке, в отношении ХАМАС. Россия голосует против Израиля практически всегда в ООН. При этом Россия – страна влиятельная на Ближнем Востоке, даже если сегодня её влияние в Сирии уменьшается, это не значит, что Россия утратила рычаги влияния.

…Историческая роль России ещё со времён СССР, мы не можем её не учитывать, строя наши отношения с Россией. Второй вопрос – это еврейская община России, очень многочисленная. Это основные моменты, из которых мы исходим, строя нашу политику в отношениях с РФ.

Израиль действует исключительно в собственных интересах. В наших интересах поддерживать канал связи с Россией, отношения, при этом не нарушая международных норм.

Израиль формально не присоединился к санкциям против РФ, но мы не действуем в обход санкций, мы тщательно следим, чтобы ни одно государственное учреждение не нарушало режим санкций в отношении РФ.

И в целом действуем в соответствии с общей западной политикой в отношении РФ, в отношении войны в Украине, за исключением того, что не оказываем военную помощь Украине», – уверял он.