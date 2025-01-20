С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал
В скором будущем войска России могут выйти на границы Североатлантического альянса.
Об этом в эфире телеканала BR24 заявил замкомандующего оперативным командованием Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Формально юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира. Каждый день мы сталкиваемся с гибридными угрозами, и это заметно усиливается. Германия играет особую роль, потому что геостратегически мы находимся в самом сердце Европы.
В конкретной ситуации это означает, если в какой-то момент Россия окажется на линии соприкосновения. Я не хочу сказать, что они атакуют, но имеют потенциал атаковать территорию альянса НАТО, угрожать нам. Тогда НАТО ответит своими оборонительными планами и направит силы союзников в наступление. Это будет сделано именно потому, что мы находимся в самом сердце Европы», – заявил Бодеманн.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: