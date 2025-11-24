С планом Трампа никак нельзя соглашаться, но рискуем потерять ещё больше без него – Бортник

Анатолий Лапин.  
24.11.2025 19:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 90
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина не должна соглашаться с ключевыми пунктами плана США по прекращению конфликта, но в то же время она вскоре потеряет еще больше территории, если не примет его.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот план несправедлив, незаконен, мы ни в коем случае не должны признавать российскими территориями наши территории – это все наше, все – украинская территория от Крыма до Токмака, условно говоря.

Мы не должны соглашаться на сценарии, которые создают право вето каких-то внешних сил на любые наши действия, на внешние ограничения.

Но этот план в то же время остается лучшей альтернативой из тех, что остались у нас на столе», – рассуждал он.

«Что мы будем делать через год, когда Россия захватит Покровск, Гуляйполе, Орехово, приблизится к Запорожью, захватит огромные территории в Харьковской области, оккупирует большую часть или весь Донбасс.

Такая американская военная оценка, они считают, что Россия до конца следующего года захватит весь Донбасс, поэтому они и спешат с этим планом», – объяснял Бортник.

